Çalışma saatleri değişiyor

Kamu iş yerlerinde yaz mesaisi 8 Mayıs Pazartesi başlıyor.

17 Eylül’e kadar sürecek yaz mesaisinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 08.00 - 14.30; perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.30 saatleri arasında mesai yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri ise tatil olacak. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla; Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliğinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00 - 14.30; perşembe ise 08.00 - 12.00 ve 12.30 - 17.30 arasında mesai yapılacak. Hafta sonları tatil olacak. Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma günleri 07.30 - 14.00; perşembe günleri ise 07.30 - 12.00 ve 12.30 - 17.00 arasında çalışılacak. Cumartesi ve pazar tatil günleri…

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerine şu yaz mesai saatlerinin uygulanacak: Pazartesi - Cuma : 07.45 - 14.45; cumartesi - pazar : Tatil Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

