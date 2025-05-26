Güzelyurt’ta bağlı Serhatköy’de meydana gelen olayda Eray Tolga Keçeli, dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdıktan sonra yere attı. Toprak zemine düşen 21 yaşındaki genç kızın ayak bileği kırıldı.

Genç kız Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Zanlı önceki gün tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis; olayın 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Serhatköy’de oyun parkı içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis;

Eray Tolga Keçeli'nin dua etmediği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşını omuzlarından tutup havaya kaldırdığını ve yere attığını açıkladı.

Polis; 21 yaşındaki kızın sağ ayak bileğinin ters dönüp kırıldığını kaydetti. Polis; 24 Mayıs 2025 tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis, mahkemeden bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

