‘Halk endişeli’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mülkiyetle ilgili davalar konusunda bir tür numune alma yöntemi uygulandığını, çeşitli dava örnekleri bulunduğunu söyleyerek, halk arasında “Endişe yaşandığını”, meselenin Meclis’te ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddetmesi kararını eleştiren Erhürman, bu konunun BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in önünde konuşulması olanağının reddedilmesini “Doğru bulmadığını” söyledi.

Erhürman, davaların geçmişinin 30-40 yılı bulduğunu dile getirerek, Louizidu davasına atıfta bulundu.

Karşı dava açma girişiminde bulunulmadığını, AİHM’de “Doğru düzgün” savunma yapılmadığını, bunun devlet politikası olarak benimsendiğini belirten Erhürman, bu tür davaların “Hukuku, siyasetin aracı” haline getiren davalar olduğunu söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kuruluş sürecine değinen Erhürman, komisyonun üç ayak üzerinde yükseldiğini, bunların AİHM kararlarına bağlılık, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi, Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’nın giriş kısmında yer alan iki bölgelilik üzerine inşası olduğunu belirtti.

Başımıza çok iş açma riski taşıyor

Erhürman, Rum tarafının bu davalarla siyasi amacının iki bölgeliliği ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyerek, komisyonla ilgili o dönemki Rum yetkililerin yaptığı eleştirel açıklamaları okudu.

Üç yıl boyunca yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılması yönünde uyarılarda bulundukların dile getiren Erhürman, uyarıların dikkate alınmamasının sonucunun bugün görüldüğünü söyledi.

Mülkiyetle ilgili davalara yönelik, “Maraş’ı açalım”, “Kapıları kapatalım” yönündeki söylemleri eleştiren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mallarla ilgili davaların gündeme getirilebileceğini ancak bunun uzun vadeli olduğunu, sonuca ulaştırma ihtimali olan fikirlerle konunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun makul sürede ödeme yapmasının önemli olduğunu ancak bundan ziyade çözüm iradesine sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

Çözüm iradesinin önemli olduğunu, esas meselenin bu olduğunu dile getiren Erhürman, “Eğer doğru raya oturtmazsak, bu konu başımıza çok iş açma riski taşır.” dedi.

