Meclise gönderdi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarılarını birleştirerek görüştü, oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, dün Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 120/2/2023)” ve “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T. No: 218/3/2024) ele aldı.

Komite, “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirerek görüştü. Komite bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Sıla Usar ve Devrim Barçın da katıldı.

