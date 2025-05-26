Yolcu tutuklandı

Serhatköy'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan araçta yolcu olarak bulunan Kağan Sönmez uyuşturucuyla yakalanırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücü rapor edilirken, Kağan Sönmez suçüstü hali gereği tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis; 24 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30'da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde, trafik ekibi tarafından 07 UJ 868 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis; araçta yolcu olarak bulunan zanlının ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldığı esnada şüpheli tavırlar sergilediğini açıkladı.

Polis; bu nedenle zanlının üzerinde arama yapıldığını, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; araç sürücüsü M.F.Ö.’nün ise (E-22) sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığının belirlendiğini söyledi.

Polis; sürücünün rapor edildiğini, Kağan Sönmez'in suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını aktardı.

Polis ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

