Kapalı Maraş’a yeni soluk

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi iş birliğinde Kapalı Maraş’ta hizmet veren Evkaf Kafe düzenlenen törenle açıldı.

Kafenin açılışını TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

Bilal Ağa Mescidi’nin hemen yanında yer alan kafenin açılışında TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan, Din işleri Başkanı Hakan Moral ile Din İşleri Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin de yer aldı.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, TİKA’nın destekleriyle Evkaf Kafe'nin hazır hale gelerek hizmete başladığını söyledi.

Tümer; Bilal Ağa’nın Kapalı Maraş olarak adlandırılan bölgenin bir mührü olduğunu belirterek, yapılan araştırmalara göre de Kapalı Maraş’ın yüzde 99’unun; Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Bilal Ağa Vakfı olmak üzere 3 vakfa ait olduğunu vurguladı.

Tümer, destekleri için TİKA Başkanı Serkan Kayalar’a teşekkür etti.

Sembolik ve anlamlı

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Evkaf Kafe’nin “sembolik, ancak anlamlı” bir açılış olduğunu vurguladı.

Kayalar “Evkaf’ımızın 47 yıl sonra çok güzel bir şekilde ihya ettiği Bilal Ağa Mescidi’ndeyiz.” dedi.

Evkaf Kafe’nin iyilik gönüllüleri tarafından işletildiğini söyleyen Kayalar; TİKA olarak kafenin şartlarını iyileştirme desteğinde bulunduklarını, mutfak ve ekipman temin ettiklerini kaydetti.

Kayalar; “Ne mutlu ki bize böylesine güzel bir vakıf eserinin bir parçasında hizmet etmek nasip olmuş.” dedi. Kayalar bundan sonra da Kuzey Kıbrıs’ın hem ortak kültürel mirasına hem tarihi mirasına desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şehitliği ziyaret etti

Bu arada TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TİKA tarafından yenilenen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti. Kayalar ziyaretinde, yeni müze binası inşa edileceğini de açıkladı.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ndeki projenin de ilerleyen dönemde tarihe ışık tutacağını söyleyen Kayalar, Dernek yetkililerine teşekkür etti. "Katliamda 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki büyüğümüze kadar insanlar şehit oldu" diyen Kayalar, şehitleri rahmetle andı.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025, 09:58