Yanımızda Türkiye var

Başbakan Ünal Üstel; Kıbrıslı Rumların KKTC’nin hellim ihracatını engellemek için her yolu deneğini belirterek, “Unutuyorlar, bizim yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Vadili Süt Toplama Merkezi dün düzenlenen resmi törenle açıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Vadili köyünde hizmet veren merkezin açılış töreni saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış törenine Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar katıldı.

KKTC genelinde dört süt toplama merkezinin kurulumu TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştirilmişti.

Üretimden kopmayacağız

Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk toplumunun üretimden koparılamayacağını vurguladı.

Açılıştaki konuşmasında hükümetin 3 yıllık icraatlarına, halkın ihtiyaç duyduğu proje ve reformları hayata geçirmek, üretimi artırmak için KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ile arasında imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolüne de işaret eden Üstel, “Halka ne söz verdiysek onu yerine getirmenin mutluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vadili’deki Süt Toplama Merkezi’nin de hükümet programında yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, hangi hükümet döneminde başlatıldığına, rozetine ve “yapamayacaksınız” yönündeki sözlere bakmaksızın başta Ercan Havaalanı olmak üzere yarım kalan tüm projeleri tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin ihracatında önemli yer tutan hellimde AB standartlarının yakalanması için Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle çok mücadele verildiğini belirten Başbakan Üstel, Rum tarafının hellim ihracatını engellemekle ilgili girişimlerine işaret etti.

“Kıbrıs Türk halkını üretimden koparmak için her türlü girişimi yapıyorlar” diyen Üstel, Rumların inşaat, turizm ve diğer alanlardaki girişimlerini de işaret etti.

Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretimden koparamayacaklar. Unutuyorlar bizim yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Başçeri: Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Özellikle küçükbaş hayvan üreticilerine, sütün sağılmasından depolanmasına kadar çeşitli projelere destek verdiklerini ifade eden Ali Murat Başçeri, bireysel çözümlerin kurtuluş olmadığını, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin sıkıntılar yaşadığını gördüklerini söyledi.

Bu gerçekten hareketle KKTC’de belirlenen yerlerde süt toplama merkezlerinin kurulması üzerinde durulduğunu belirten Başçeri, TİKA’nın bu projeye destek olduğunu kaydetti.

Başçeri, “Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir” şiarıyla çalışmaya, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çavuş: Ekonomiye katma değer sağlayacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, süt toplama merkezlerinin üretimin kalitesini artırarak, ekonomiye katma değer sağlayacağını söyledi.

“Hükümetimiz ne söz vermişse onu yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir.” diyen Çavuş, sütün kalitesini ve üreticinin ekonomik değerini artırabilmek için hayata geçirdikleri merkezin, hedefledikleri günlük 2 bin litrenin yarısına deneme aşamasında ulaştığını söyledi. Çavuş, Vadili bölgesindeki 66 üreticiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

“Güzelyurt Süt Toplama Merkezi, günde 2 bin litreye ulaşmış ve 72 üreticimize ev sahipliği yapmakta. Merkezlerimizi, planladığımız üzere, Mineraliköy'de 66, Şirinevler'de 50 üreticimize ev sahipliği yapmaya hazır duruma getirdik.” diye konuşan Çavuş, süt toplama merkezlerinin üretimin kalitesini artırarak ekonomiye katma değer sağlayacağını dile getirdi.

Kayalar: Hijyen koşullarıyla donatıldı

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Vadili Süt Toplama Merkezi’nin modern süt soğutma tankları, tartı sistemleri ve hijyen koşullarıyla donatıldığını belirtti.

Kayalar; hayvancılığın ve süt üretiminin KKTC ekonomisinin önemli yapı taşlarından olduğunu, sıcak süt, soğutma ekipman eksikliği, ulaşım ve hijyen koşullarındaki yetersizliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Merkez sayesinde hem üreticinin kazanacağını hem de hellim gibi bir sembol ürünün kalite standartlarını yükseltileceğini ifade eden Kayalar, Vadili Süt Toplama Merkezi’nin bu alandaki tek çalışma olmadığını da söyledi.

Kayalar; Güzelyurt, Mineraliköy ve Girne gibi bölgelerde kurulan diğer merkezlerle birlikte KKTC genelinde küçükbaş süt üretimi konusunda ciddi alt yapı dönüşümünü tamamlamış olduklarını kaydetti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden TİKA Başkanı Kayalar; “Üreticinin yanında olmaya devam edecek; alın terini birlikte kıymetlendireceğiz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025, 09:59