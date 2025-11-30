Bağlantıları araştırılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Bölgesi’nde, Tuzluca Çemberi’nde 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi almaya gittiği sırada suçüstü yakalandığı iddia edilen Ü.M., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair soruşturma yapıldığı açıklandı.

Polis memuru Erkan Çelik, mahkemede olguları aktardı. Çelik, olayın 26 Kasım 2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde meydana geldiğini belirtti. Polis memuru, devriyede bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, Tuzluca Çemberi’nde iç içe geçmiş poşetler içerisinde bulunan toplam 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi almaya gelen zanlı Ü.M.’yi suçüstü tespit ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ekipleri fark etmesi üzerine kullanımındaki araçla olay yerinden kaçtığını, kısa süre sonra Yenierenköy’de, ikamet ettiği evde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, olay yerinde bulunan 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye emare olarak el konduğunu kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve beklenen analiz sonuçları bulunduğunu belirten polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendirerek zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

