Balıkçılar yüzerek kurtuldu

Girne’de Sardunya Beach açıklarında balık avı yapan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu teknede önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Balıkçılar denize atlayarak kendi imkânlarıyla kıyıya yüzerken, ikisi ayaklarından hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 13.30 sıralarında sahilden yaklaşık 20 metre açıkta gerçekleşti.

Dört kişinin bulunduğu balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelerde, motor bölümünde bulunan benzin deposundaki yakıt kaçağının patlamaya yol açmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle birlikte teknenin motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm tekneyi sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine teknede bulunan dört kişi denize atlayarak kendi imkânlarıyla kıyıya yüzdü. Olayın sahile yakın bir noktada meydana gelmesi nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar da durumu fark ederek yardım çağrısında bulundu.

Kıyıya ulaşan kişilerden ikisinin ayaklarında yanıklar oluştuğu tespit edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer iki kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası balıkçı teknesi tamamen yanarak denizde kullanılamaz hale gelirken, olay bölgesinde güvenlik ve inceleme çalışması yapıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

