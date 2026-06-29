En tehlikeli iki tür

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine bir otelde düzenlediği operasyonda, kimyasal uyuşturucu sınıfında değerlendirilen bonzai (sentetik cannabinoid) ve methamphetamine türü uyuşturucular ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde içeren kağıtlar ve sarma sigaralar bulundu. Olayla bağlantılı M.T. (41-E) ile İ.T. (31-E) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Taşkın; 27 Haziran 2026 tarihinde bir otel odasında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını ve alınan ihbar üzerine söz konusu otele gidildiğini söyledi. Polis, otel odasında yapılan kontrolde mahkeme huzurundaki zanlılar M.T. ile İ.T.'nin tespit edildiğini belirtti. Polis, oda içerisinde yapılan aramada üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 16 adet kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan 2 adet cam pipo, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 99 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, mesele kapsamında aranan bir şahsın daha bulunduğunu belirterek, alınacak ifadeler ve yürütülecek tahkikat bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.