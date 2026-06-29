Polisimiz başarılı

Suna ERDEN

Kıbrıs’ın güneyinde özellikle kundaklama, hırsızlık, soygun ve tecavüz suçlarında ciddi artışlar olurken, 2025 istatistiklerine göre kuzeydeki suçlarda bir önceki yıla oranla yüzde 17.6 oranında azalma meydana geldi. Rakamlar, polisimizin suçları önlemedeki başarısını ortaya koyuyor.

Adanın iki kesiminde suçların ilk sırasında uyuşturucu var. Geçtiğimiz yıl içinde kuzeyde 477, güneyde ise bin 145 uyuşturucu suçu tespit edildi. Güneyde 930 bina açma suçu işlenirken kuzeyde bu rakam 93 oldu. Yine güneyde 579, kuzeyde ise 421 hırsızlık olayı kayıtlara geçti. Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri, suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, KKTC'nin güvenli bir ülke olmadığı yönündeki değerlendirmelerin teşkilat mensuplarına haksızlık olduğunu ifade ediyor.

Suç oranlarında ciddi fark var

Adanın iki kesimindeki suç istatistiklerine göre; kuzey ile güney arasında birçok suç türünde önemli farklar bulunuyor. 2025 yılında KKTC'de toplam bin 26 suç kaydedilirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bu sayı 3 bin 33 olarak gerçekleşti.

Verilere göre cinayet suçunda kuzeyde bir, güneyde ise 13 vaka kaydedildi. Tecavüz suçlarında kuzeyde 19, güneyde 42; tecavüze teşebbüs olaylarında ise kuzeyde vaka görülmezken güneyde 8 olay kayıtlara geçti.

Kundaklama ve kundaklamaya teşebbüs suçlarında dikkat çekici bir fark oluştu. Kuzeyde bir vaka kaydedilirken, güneyde 164 olay meydana geldi. Soygun suçlarında kuzeyde 14, güneyde ise 121 vaka tespit edildi.

Uyuşturucu suçları her iki tarafta da en fazla görülen suçlar arasında yer aldı. Kuzeyde 477, güneyde ise bin 145 uyuşturucu olayı kaydedildi.

Bomba kaynaklı kasti hasar suçlarında kuzeyde vaka bulunmazken, güneyde 31 olay kayıtlara geçti. Gece ve gündüz ev veya bina açma suçlarında kuzeyde 93, güneyde 930 vaka tespit edildi. Hırsızlık suçlarında ise kuzeyde 421, güneyde 579 olay kaydedildi.

KKTC daha güvenli

Suçların önlenmesi için yoğun bir çalışma içinde olan Polis Genel Müdürlüğü, buna karşın KKTC’nin güvenilir bir ülke olmadığına ilişkin yayınların teşkilat mensuplarına yönelik bir haksızlık olduğunu düşünüyor.

Nüfus artışına göre suçlarda yüzde 17.6 oranında azalma olmasında polisin vatandaşla dayanışması, ihbarların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi de büyük önem arz ediyor.

İşte adanın iki kesiminde suçlar