Başarı şansı var

Kıbrıslılara “Hakları koruyacak, ortak, müreffeh ve güvenli gelecek” çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin, sonuç alıcı müzakerelerden söz ederek siyasi iradenin önemine dikkat çekti. Holguin "Kıbrıslıların bu kez kalıcı bir çözüm müzakere etmek için tarihi fırsatı değerlendireceklerini içtenlikle umuyorum" dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili uzun bir açıklama yapan Holguin, son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini belirterek, statükonun ‘günün hızla değişen çalkantılı dünyasında istikrar ve güvenliğin garantisi olmaktan çıktığını’ vurguladı. Holguin, Kıbrıslıların iş birliği yapabileceğine ve yeni nesiller için ortak bir gelecek vizyonunu paylaşabileceğine duyduğu inancın altını çizdi.

Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin

yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini belirterek, statükonun günün hızla değişen ve çalkantılı dünyasında istikrar ve güvenliğin garantisi olmaktan çıktığını vurguladı.

Guterres’in tüm Kıbrıslılar için karşılıklı yarar sağlayan bir çözüm bulunması konusundaki desteğine sadık olduğunu belirten Holguin, tarafları nihai çözüme doğru somut adımlar atmaya ikna edecek sonraki aşamaları değerlendirirken iyimserliğin iki tarafı da Kıbrıs’ın geleceğine yönlendirebileceği umudunu taşıdığını ifade etti.

On yıllardır güven inşa etmenin zor olduğunu vurgulayan Holguin, tarihin ağırlığının bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Holguin, yanlış bilgilerin de süreçte rol oynadığını belirterek, son haftalarda adanın kuzeyi ve güneyinde medyada yer alan bazı haberlerin söylentiler ve yanlış inanışların ürünü olduğunu söyledi. Söz konusu yazıları “Yaratıcılık açısından zengin” olarak değerlendirilen Holguin, “Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok.” dedi.

Holguin, çalışmalarını tarafları ve her iki taraftan paydaşları dinlemeye yoğunlaştırdığını vurgulayarak, “Siyasi atmosferin her zaman hassas olduğunu anlıyorum, ancak yine de her iki taraf da farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını temelli çözmek için zihinlerini ve eylemlerini bir araya getirirse güvenin galip gelebileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ankara ve Atina’ya gittim

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara ve Atina’ya gittiğini belirten Holguin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştüğünü hatırlattı.

Holguin, çalışılması gereken alanlar üzerinde durulduğunu bu görüşmelerin samimi ve açık geçtiğini, amacın Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının önünü açacak somut adımlar için koşullar yaratmak olduğunu belirtti.

Holguin, Avrupa Birliği gibi aktörlerin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için kararlılık ve vizyonla aktif destek sağlayacak bir ortam yaratmada kilit rolü olduğunu vurguladı.

Zorlu müzakereleri takdir ediyorum

Birçok BM Genel Sekreteri’nin çözüm arayışlarında tarafları bir araya getirmeye çalıştığını, tüm bu geçmiş çabaları ve zorlu müzakereleri takdir ettiğini belirten Holguin, ancak son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini ifade etti.

“Yenilenmiş bir diyaloğun, her iki tarafı da güven içinde ve fırsatlarla refah içinde yaşayabilecekleri bir yol üzerinde anlaşmaya motive edebileceğine içtenlikle inanıyorum.” diyen Holguin, Kıbrıs’ın, kendi özelliklerine ve çeşitliliğine saygı duyarken ortak çıkarlar etrafında birleşerek bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın

Gelecek haftalar ve aylarda BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışarak Kıbrıslıların uzlaşıya ve tüm adaya güvenlik ile refah getirecek nihai bir anlaşmaya varmalarını desteklemek için çaba göstereceğini kaydeden Holguin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Durmaksızın sürdürdüğüm arayışımda, Kıbrıslılara, çıkarlarınızı ve haklarınızı koruyacak ve saygı gösterecek ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlamaları için davetimi yineliyorum.

Tüm paydaşlar için tatmin edici bir anlaşmaya doğru diyaloğu teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları denemeye kararlıyım ve istekliyim. Kıbrıslıların bu kez, kalıcı bir çözüm müzakere etmek için bu tarihi fırsatı değerlendireceklerini içtenlikle umuyorum.

Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın.”

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026, 10:21