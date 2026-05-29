Bayram sevinci

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram dolayısıyla kurulan lunapark, çocukların neşeli anlarına sahne oldu. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda aile gün boyunca fuar alanını ziyaret ederken, çocuklar kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Fuar alanında özellikle altı karıncalar, çarpışan arabalar, dönme dolap ve çeşitli oyuncaklar yoğun ilgi gördü. Eğlence alanlarına koşan çocuklar, bayram sevincini arkadaşları ve aileleriyle birlikte yaşadı.

Çarpışan arabalarda eğlenen çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Bayram yerinde pamuk şeker, mısır ve çeşitli yiyecek stantları da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte fuar alanında vakit geçirirken, alan içerisinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

