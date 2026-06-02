‘Bayramda ülke boş kaldı’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki fiyat karşılaştırmaları ve alışveriş eğilimleri öne çıktı.

Üstel: Kuzey güneyden yüzde 50 daha ucuz

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, hükümetin göreve geldiği günden beri programa uygun şekilde çalıştıklarını, halkın alım gücünü düşürmediklerini, ekonomide her gelişmeye karşı önlemler aldıklarını, dünyadaki gelişmelerden, olumsuzluklardan halkın etkilenmemesi için çalıştıklarını vurguladı.

Üstel, 2020 yılından bugüne asgari ücret ile kamu maaşlarındaki iyileştirmelere işaret ederek, alım gücünün düşürülmemesi için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Halka yönelik duyarsız kalmadıklarını, tüm seslere kulak verdiklerini, ekonomiye yönelik gereken adımları zamanında attıklarını belirten Üstel, Güney ile Kuzey arasında karşılıklı ziyaretlerin olduğunu, özel günlerde karşılıklı geçişlerin normal olduğunu ancak daha ucuz diye geçildiği söylemlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Kuzeyin güneyden yüzde 50 daha ucuz olduğunu ancak insanların geçip oradan alışveriş yapmasına normal baktıklarını anlatan Üstel, bu alışverişlerin karşılıklı olduğunu dile getirdi.

Üstel, hükümet olarak kamu hizmetinde boşalan kadroların doldurulması için de gereken adımları attıklarını kaydeden Üstel, her alanda gereken adımları attıklarını, hal yasası kapsamında hallerle ilgili adımların da atılacağını söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile enerji alanında yapılan çalışmaları da anlatarak, hizmet için göreve devam edeceklerini, seçime değil hizmete odaklandıklarını belirtti.

İncirli: Bayram tatilinde kuzey boşaldı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bayram tatili boyunca Kuzey Kıbrıs’ın boşaldığına, insanların Güney Kıbrıs’a veya yurt dışına gittiğine dikkat çekti.

Ülkenin kimliği, kültürü ve karakterinin kaybolduğu uyarısında bulunan İncirli, UBP-DP-YDP iktidarında bu kayıpların arttığını savundu.

Giderek artan şekilde insanların ülkeyi terk ettiğini de kaydeden İncirli, ülkenin kollarının kendi insanlarına, gençlerine kapanmasına müsaade edemeyeceklerini vurguladı.

Hükümeti, insanlarla aralarına hiyerarşi koymakla eleştiren İncirli, “Halkla koptunuz.” dedi.

İncirli, hükümetin, küçük bir grubun sefasını sürdüğü bir düzen yarattığını ilei sürerek, insanların mutlu olmadığını, ülkenin kurumlarına olan inançlarını kaybettiğini savundu. Hükümetin birkaç ay daha “çarklarını döndürme derdiyle” seçim tarihi veremediğini dile getiren İncirli, insanların mutsuz olduğunu yineledi.

Ülke ekonomisinden çıkan paraların ülkeye büyük tahribat yaptığını belirten İncirli, Hükümeti bu konuda önlem almamakla da suçladı.

Halkın alım gücünün korunması için yapılması gereken işlerle hükümetin ilgilenmemeyi seçtiğini söyleyen İncirli, “Kuzey’in Güney’den çok daha ucuz açıklamasını” kimsenin ciddiye almadığını da vurguladı.

Hükümeti “dar bir çıkar grubunun sefa sürmesine hizmet etmekle” suçlayan İncirli, kim gelse aynı olmayacağını insanların anlamaya başladığını söyledi.

Hükümetin insanların arasında ayrımcılık yaptığını, uçurumlar açtığını söyleyen İncirli, ülkenin çocuklar için bile eşit olmaktan, güvenli olmaktan çıktığını savundu.

Amcaoğlu: KKTC'de de birçok alanda uygun fiyatlar var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İncirli’ye yanıt verdi. Amcaoğlu, seçmen ile ortaklık ilişkisi içinde değil, seçmenden aldıkları vekaleti en iyi noktaya taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

Hamasetle siyaset yapılamayacağını, bu konuda ana muhalefeti anlamakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Amcaoğlu, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Amcaoğlu, Kuzey ile Güney arasındaki ekonomiye yönelik karşılaştırmalara işaret ederek, Kuzeyin daha ucuz olduğunun tespit edildiğini ancak sırf muhalefet yapmak için aksinin savunularak eleştiri yapıldığını kaydetti.

Ülkede üreticinin, sanayicinin sesine kulak verilmesi gerektiğini, sırf muhalefet etmek için muhalefet edilmemesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, bazı sektörlerde Güneyde daha avantajlı fiyatlar olabileceğini ancak KKTC'de de birçok alanda uygun fiyatlar olduğunu söyledi.