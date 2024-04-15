‘Bedeli ödenecek’

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına “uygun zaman ve şekilde” karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da, İran'ın saldırısı sonrası "tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" açıkladı.

İran önceki gece İsrail’e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.

İran'ın saldırısında İsrail'in güneyindeki bir askeri üste "hafif" hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, İran'dan İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze atıldığını bildirdi.

Sözcü, bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmının İsrail'e ait savunma sistemleri ve Tel Aviv'in müttefikleri tarafından İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini kaydetti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." açıklamasını yaptı.

Savaş kabinesi toplandı

İsrail Savaş Kabinesi, İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere dün bir araya geldi.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrail basınının toplantıya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İngiliz Sky News televizyonuna İran'ın hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendiren Herzog, "itidalli oldukları, (İran ile çatışmanın) yansımalarını bildikleri ve ortaklarıyla müzakereleri olduğu için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti.

İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunan Herzog, "İsrail’in kuruluşundan bu yana bu bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir." dedi.

"İsrail son anda vazgeçti"

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından İran'ın saldırılarına karşılık verilmesiyle alakalı karara varıldı.

İsrail hükümetinin, telefon görüşmesi akabinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.

Kara saldırısı ertelendi

Öte yandan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısını ertelediği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verildi.

Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.

