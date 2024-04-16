Kemençe şovu çok beğenildi

Merit Lefkoşa Hotel’de sahne alan Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri büyüledi. Merit Hotel’de 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günü üst üste konser veren

Uzunlar repertuarı ve kemençe şovuyla konuklara unutulmaz 2 gece yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede konuklar hem horon oynadı hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahneden misafirlerin yanına inip parçalarını seslendiren sanatçının isteyen herkesle fotoğraf çektirmesi misafirlerden tam puan aldı.

Gecenin sonunda Merit Lefkoşa Hotel & Casino çalışanlarına, kendi ekip çalışanlarına ve misafirlere teşekkür eden sanatçı ,bu sahnede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konserine son verdi.