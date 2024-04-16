Hepsi çok eğlendi

Güzelyurt Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye sınırlarındaki anaokulu ve ilkokullara yönelik organize ettiği Çocuk Şenliği’nin ilki dün yapıldı. Program, Güzelyurt AKM’de yer aldı.

Eğlence kapsamında kukla gösterisi, Game of Gölge grubunun popüler sanatçıların, futbolcuların ve hayvan figürleri şekillerinin yer aldığı gölge oyunları sunuldu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Çocuk Şenliği gösterisine katılarak, çocuklara hitap etti.

Özçınar, Atatürk’ün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, yarının geleceğini emanet ettiği çocuklara armağan ettiğini anımsatarak, “Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm çocuklarımıza barış ve huzur içinde yaşayacağı bir dünya diliyorum” dedi.

Animasyon gösterilerinin de yer aldığı Çocuk Şenliği bugünde devam edecek.

