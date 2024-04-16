Tekneyle kaçış

Alithia gazetesi; Güney Kıbrıs’a teknelerle sığınmacı akınının devam ettiğini, önceki gün yeni bir tekenin “Kovo Greko” (Greko Burnu) açıklarında tespit edilerek Larnaka Limanı'na getirilmesi işlemlerinin başladığını yazdı.

Gazete, söz konusu teknede 20’ye yakın sığınmacının olduğunu aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, İçişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, yılın başından 13 Nisan'a kadarki sürede Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla ve KKTC’den kaçak yollarla geçen sığınmacıların sayısının 3 bin 522 olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre, yılın başından 13 Nisan tarihine kadarki sürede deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a ulaşan sığınmacıların sayısı 2 bin 698 olarak kayda geçerken, geçen yıl aynı dönemde bu sayı sadece 180 olarak kayda geçti.

1-13 Nisan tarihleri arasında gemiyle gelen sığınmacı sayısı 703’ü buldu.

Haberde, KKTC’den geçtiği iddia edilen sığınmacılara ilişkin ise herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Hristodulidis ile Leyen sığınmacı konusunu görüştü

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak, Hristodulidis’in Leyen ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre; Letimbiotis yaptığı açıklamada, iki yetkili arasındaki görüşmede Suriye’den Güney Kıbrıs’a yönelik artan sığınmacı akını ve bu konunun 17-18 Nisan’daki Avrupa Konseyi toplantısında ele alınmasının yanı sıra Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alınması gibi konuların ele alındığını ifade etti.