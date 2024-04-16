‘Gerginlik sona ermeli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı. Erdoğan’ın İsrail’in bir an önce dizginlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Erdoğan görüşmede, “İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

Fidan, Bass ile görüştü

Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, John Bass'ı Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna’daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları ele alındı.

Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Bass, salı günü de temaslarını sürdürecek.