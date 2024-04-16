‘Acı verici misilleme yapılacak’

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı. İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'a karşı "acı verici misilleme" seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise saldırının "yanıtsız kalmayacağını" söyledi.

Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı.

Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü.

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

Ancak kabine üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap verileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürülüyor.

İddiaya göre kabine üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerse de bu teklif reddedildi.

Ancak İsrail Başbakanlığı, anlaşmazlık iddialarını reddetti; "gerçek bunun tam tersi" açıklaması yaptı.

İsrail basınına göre kabinede iki farklı görüş öne çıkıyor.

Bir grup, misillemeye kısa ve hızlı bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği görüşünde.

Diğer grupsa, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenlerden oluşuyor.

Birçok ülkeden İsrail'e İran'a askeri bir karşılık vermemesi çağrısı var.

Saldırılara karşılık verilecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın israil'e yaptığı saldırının yanıtsız kalmayacağını açıkladı.

Halevi açıklamayı İran'ın, İsrail'e yönelik misillemesinde ana hedefi olan Nevatim Hava Üssü'nde yaptı. İsrail askerlerine seslenen Halevi, "İsrail, iran'ın topraklarına düzenlediği füze ve drone saldırılarına karşılık verecek." dedi.