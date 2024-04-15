Kapıyı kırıp girdiler

Bangladeşli 24 yaşındaki gencin Limasol’da, kaldığı apartmanın beşinci katından atlayarak ölmesine sebep olan polis baskını, Larnaka Polis Müdürlüğü önünde protesto edildi.

Trajik şekilde ölen Bangladeşli sığınmacı ile aynı evde kalan yurttaşı, gazetelere gönderdiği açık mektupta, geçen Çarşamba günü düzenlenen kanlı baskında polisin dış kapıyı kırıp içeri girdiğini ve apartman dairesinde uyumakta olan 13 sığınmacıya saldırdığını belirtti.

Alithia “Göçmenler Konusunda Termometre Yükseliyor…Dış Kapıyı Kırdılar ve Saldırdılar” başlıklı haberinde Bangladeşli'nin 5’inci kattan düşerek öldüğü noktada toplanan Bangladeşli ve Rum protestocuların Limasol Polis Müdürlüğü önüne yürüdüğünü yazdı.

Habere göre eylemciler, Polis Müdürlüğü önünde bir süre “devlet sığınmacıları öldürüyor” sloganıyla protesto eylemi yaptıktan sonra dağıldı. Eylem sırasında polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı dikkat çekti.

Ölen Bangladeşli ile aynı dairede bulunan ve baskın sırasında tutuklanan yurttaşı, basına gönderdiği açık mektupta, muhaceret görevlileri ve polisin Çarşamba günkü baskın sırasında polisin sivil giyimli olduğunu, daireye ön kapıyı kırarak girdiklerini, hemen ardından sığınmacıların uyuduğu odanın kapısını kırdıklarını ve sığınmacılara Rumca sözlü saldırıda bulunduklarını belirtti.

Mektupta “Siyasi sığınma başvurusunda bulunan Bangladeşli 13 kişiydik ve binanın beşinci katında yaşıyorduk. 10 Nisan 2024’te saat 06.10’da hepimiz uyurken tanımadığımız birileri kapıyı kırarak dairemize girdi”, ifadelerine yer verildi. İki yatak odasından birinin kapısı kırılarak açılınca ikinci yatak odasındakilerin korktuğu ve ikisinin camdan kaçmaya çalıştığı belirtildi. Camdan atlayan ve başka katın balkonlarına düşen iki Bangladeşliden birinin öldüğü, diğerinin ağır yaralandığı, diğerlerinin tutuklandığı kaydedildi.

Mektupta “Suçumuz neydi, neden bize böyle davranıldı? Buraya çok para harcayarak, çalışmaya geldik ve Kötü hiçbir şey yapmadık hiçbir suç işlemedik, kardeşimiz neden hayatını kaybetmek zorundaydı?” soruları yöneltildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024, 09:49