Beklenti yüksek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

CTP Milletvekili Fikri Toros, düzenlemenin mali sistemin güvenilirliği ve uluslararası kurallara bağlılık açısından kritik olduğunu ancak ciddi riskler barındırdığını savundu. Toros, kayıt dışılığın devletin itibarını zedelediğini belirterek, kaynağı belirsiz sermayeye yönelik düzenlemelerin orta ve uzun vadede kurumsal tahribat yaratabileceğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise düzenlemenin fiilen bir vergi affı niteliği taşıdığını öne sürerek, vergi oranı, denetim mekanizmaları ve kamu maliyesi üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu ifade etti. Barçın, ekonomik yönetimde veri ve projeksiyon eksikliği olduğunu da savundu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yasa tasarısının aceleyle hazırlandığını belirterek, özellikle bankacılık sektörü açısından riskler doğurabileceği uyarısında bulundu.

Borç stoku azaltılacak

Eleştirilere yanıt veren Maliye Bakanı Berova, küresel ekonomik krizler ve yüksek enflasyonun kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, borçların azaltılmasına yönelik planlı bir süreç yürüttüklerini söyledi. Yurt dışındaki finansal varlıkların ekonomiye kazandırılmasının önemli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Berova, düzenlemelerle birlikte borç stokunun azaltılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Muhaceret affı

Meclis’ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhaceret Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinde Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, düzenlemenin kayıt dışılığı artıracağı ve af uygulamalarını yaygınlaştıracağı eleştirisinde bulundu. Baybars, yasanın sık sık çıkarılmasını eleştirerek, uygulamaların hukuki istisnaları kural haline getirdiğini savundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, af uygulamalarının rutin hale geldiğini belirterek, düzenlemenin göç ve yurttaşlık politikasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özdenefe, ülkedeki sistemin göç yönetiminde yetersiz kaldığını ileri sürdü.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise yasa ile geniş kapsamlı bir af düzenlemesi yapıldığını, veri eksikliği bulunduğunu ve düzenlemenin maliyetine ilişkin net bir tablo olmadığını söyledi.

CTP Milletvekili Ongut Talat, konunun yalnızca af değil, aynı zamanda nüfus ve kayıt sistemini ilgilendiren geniş bir politika alanı olduğunu belirterek, veri yönetimi ve dijital entegrasyon eksikliğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, eleştirilere yanıt vererek göç ve kayıt dışılıkla mücadelenin sürdüğünü, yeni düzenlemenin belirli şartlar ve süreler çerçevesinde uygulandığını söyledi. Oğuz, sistemsel eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026, 09:59