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Belgeyi almayana ceza uygulanacak

Sağlık Bakanlığı yasal süreci tamamlayıp kayıt altına giren işletmelerin listesini yayımladı

Belgeyi almayana ceza uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” denildi.
Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi.

    İşletme Kodu    İşletme Unvanı
1    KK71000001    Trodos Arıcılık ve Gıda 
2    KK22000008    Ank
3    KK71000002    Uğur Gıda
4    KK81000006    Mir Ticaret Ltd.
5    KK36000010    Hilal Özbilgen
6    KK22000024    Metropol Catering
7    KK36000003    Ank
8    KK36000013    İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.
9    KK81000007    Serart Pastacılık
10    KK36000015    Mefaş Tic. Ltd. Şti.
11    KK22000009    Nemtor Ticaret Ltd.
12    KK22000015    PGC Catering Co. Ltd.
13    KK22000016    Califorian Trading Ltd
14    KK22000017    Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)
15    KK22000032    Ada Kuru Kahvesi Ltd
16    KK71000005    Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama
17    KK36000014    Ektam Kıbrıs Ltd
18    KK22000033    Con Trading Ltd.
19    KK22000028    Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.
20    KK81000008    Ataker Trd. and Investment Ltd.
21    KK81000009    Cyprus Brewart Industry Ltd.
22    KK22000034    Nebil Ticaret
23    KK37000011    Civisilli Gıda
24    KK36000018    Melemendi Bakery
25    KK22000013    Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.
26    KK22000014    Onan Ltd.
27    KK22000010    Horozoğlu Ltd
28    KK22000011    KOOP SÜT
29    KK37000005    Hanife Şeherli Ev Ürünleri
30    KK36000006    Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.
31    KK37000006    Mücahide Şeherli
32    KK22000018    Dr. Kampot Trading Ltd.
33    KK22000019    Bülent Çıraklı Sanayi Ltd
34    KK37000008    Adalıer
35    KK22000038    Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.
36    KK37000012    Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş
37    KK81000005    MidMediterranean Trading Ltd.
38    KK36000009    Mey İçki Sanayi Ltd.
39    KK22000023    Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd
40    KK36000004    Duran Özer Tic. İşl.
41    KK22000022    E & S LTD
42    KK36000008    Garga Ticaret Ltd.
43    KK37000009    Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri
44    KK36000016    Tat-Al Unlu Mamülleri Tic. Ltd
45    KK36000017    Çerçi Gıda Ltd.
46    KK22000037    Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fırını
47    KK22000020    Şevket Hançerli Tic. Ltd.
48    KK22000021    Oero Trading Ltd.
49    KK22000031    Hüseyin Minnoş Fırını
50    KK81000010    Merit Royal Otel 
51    KK22000012    Çaluda Gıda Sanayi Ltd.
52    KK71000003    Orcem Trd. Comp. Ltd.
53    KK81000011    Tarsan Pazarlama Ltd
54    KK81000012    Kardeşler Fırını
55    KK36000019    Kencer Sandviç
56    KK81000013    Sodexho Catering
57    KK22000039    Bymy Catering Ltd.
58    KK22000040    Hülya Uluboy
59    KK36000020    Türk Alkollü İçki ve Şarap End. LTD
60    KK36000021    Toros Unlu Mamüller Ltd.
61    KK36000007    Cortado Trading Ltd
62    KK37000007    Palüze Üzüm Mamülleri
63    KK36000011    Ozankaya Tic. Ltd.
64    KK81000001    Old John Enterprises Ltd
65    KK81000002    Shadi Enterprises Ltd.
66    KK22000001    Özerlat Ltd.
67    KK22000002    Emektar Co.
68    KK22000003    Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.
69    KK22000004    Özmeb Trading
70    KK22000005    Helvasan Ltd.
71    KK22000006    Big Alive Healthy Food Trading
72    KK22000007    Baharyolu & Co Ltd
73    KK37000001    Arel Yiğittürk
74    KK37000002    Okta Hamur Evi
75    KK37000003    Hasan Çelebi & Co. Ltd.
76    KK36000001    Arsal Gıda Sanayi
77    KK37000004    Kaplıca Yufkaları
78    KK22000025    Sarıoğulları Şti. Ltd.
79    KK22000026    Özmerhan Trading Ltd.
80    KK22000027    Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd
81    KK36000012    Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd
82    KK22000035    Çıraklı Co Ltd.
83    KK22000036    Caramel House of Chocolate
84    KK36000002    Up Foods & Sauces
85    KK81000003    Tarsan Bakery
86    KK81000004    Mir Ticaret Ltd
87    KK37000010    Kutret Balcı
88    KK22000029    Alp Enterprises Ltd.
89    KK22000030    Barış Gürsel
90    KK71000004    Köle Ltd.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 10:36
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