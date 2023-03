Belgeyi almayana ceza uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, güvenli gıda sağlanması sürecinde yasal süreci tamamlayarak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesini açıkladı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” denildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi.

İşletme Kodu İşletme Unvanı

1 KK71000001 Trodos Arıcılık ve Gıda

2 KK22000008 Ank

3 KK71000002 Uğur Gıda

4 KK81000006 Mir Ticaret Ltd.

5 KK36000010 Hilal Özbilgen

6 KK22000024 Metropol Catering

7 KK36000003 Ank

8 KK36000013 İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.

9 KK81000007 Serart Pastacılık

10 KK36000015 Mefaş Tic. Ltd. Şti.

11 KK22000009 Nemtor Ticaret Ltd.

12 KK22000015 PGC Catering Co. Ltd.

13 KK22000016 Califorian Trading Ltd

14 KK22000017 Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)

15 KK22000032 Ada Kuru Kahvesi Ltd

16 KK71000005 Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama

17 KK36000014 Ektam Kıbrıs Ltd

18 KK22000033 Con Trading Ltd.

19 KK22000028 Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.

20 KK81000008 Ataker Trd. and Investment Ltd.

21 KK81000009 Cyprus Brewart Industry Ltd.

22 KK22000034 Nebil Ticaret

23 KK37000011 Civisilli Gıda

24 KK36000018 Melemendi Bakery

25 KK22000013 Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.

26 KK22000014 Onan Ltd.

27 KK22000010 Horozoğlu Ltd

28 KK22000011 KOOP SÜT

29 KK37000005 Hanife Şeherli Ev Ürünleri

30 KK36000006 Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.

31 KK37000006 Mücahide Şeherli

32 KK22000018 Dr. Kampot Trading Ltd.

33 KK22000019 Bülent Çıraklı Sanayi Ltd

34 KK37000008 Adalıer

35 KK22000038 Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.

36 KK37000012 Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş

37 KK81000005 MidMediterranean Trading Ltd.

38 KK36000009 Mey İçki Sanayi Ltd.

39 KK22000023 Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd

40 KK36000004 Duran Özer Tic. İşl.

41 KK22000022 E & S LTD

42 KK36000008 Garga Ticaret Ltd.

43 KK37000009 Çıtır Çıtır Mehmetçik Ev Mamülleri

44 KK36000016 Tat-Al Unlu Mamülleri Tic. Ltd

45 KK36000017 Çerçi Gıda Ltd.

46 KK22000037 Metropol Unlu Mamüller ve Ekmek Fırını

47 KK22000020 Şevket Hançerli Tic. Ltd.

48 KK22000021 Oero Trading Ltd.

49 KK22000031 Hüseyin Minnoş Fırını

50 KK81000010 Merit Royal Otel

51 KK22000012 Çaluda Gıda Sanayi Ltd.

52 KK71000003 Orcem Trd. Comp. Ltd.

53 KK81000011 Tarsan Pazarlama Ltd

54 KK81000012 Kardeşler Fırını

55 KK36000019 Kencer Sandviç

56 KK81000013 Sodexho Catering

57 KK22000039 Bymy Catering Ltd.

58 KK22000040 Hülya Uluboy

59 KK36000020 Türk Alkollü İçki ve Şarap End. LTD

60 KK36000021 Toros Unlu Mamüller Ltd.

61 KK36000007 Cortado Trading Ltd

62 KK37000007 Palüze Üzüm Mamülleri

63 KK36000011 Ozankaya Tic. Ltd.

64 KK81000001 Old John Enterprises Ltd

65 KK81000002 Shadi Enterprises Ltd.

66 KK22000001 Özerlat Ltd.

67 KK22000002 Emektar Co.

68 KK22000003 Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.

69 KK22000004 Özmeb Trading

70 KK22000005 Helvasan Ltd.

71 KK22000006 Big Alive Healthy Food Trading

72 KK22000007 Baharyolu & Co Ltd

73 KK37000001 Arel Yiğittürk

74 KK37000002 Okta Hamur Evi

75 KK37000003 Hasan Çelebi & Co. Ltd.

76 KK36000001 Arsal Gıda Sanayi

77 KK37000004 Kaplıca Yufkaları

78 KK22000025 Sarıoğulları Şti. Ltd.

79 KK22000026 Özmerhan Trading Ltd.

80 KK22000027 Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd

81 KK36000012 Selim ve Oğlu Sema İçkileri Ltd

82 KK22000035 Çıraklı Co Ltd.

83 KK22000036 Caramel House of Chocolate

84 KK36000002 Up Foods & Sauces

85 KK81000003 Tarsan Bakery

86 KK81000004 Mir Ticaret Ltd

87 KK37000010 Kutret Balcı

88 KK22000029 Alp Enterprises Ltd.

89 KK22000030 Barış Gürsel

90 KK71000004 Köle Ltd.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 10:36