Metehan işkence kapısı oldu

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu oluştu.

Kuzeye akaryakıt ve market alışverişi için gelen Rumlar, güneye gezmeye veya işe giden Kıbrıslı Türkler uzun süre bekledi. Uzun süre bekleyen çok sayıda sürücü korna çalarak, kendilerine reva görülen çileyi protesto etti.

Kapıda, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, sınır kapısında yaşanan uzun bekleme süreleri nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a gelmek isteyen çok sayıda Rum ve turistin geri döndüğünü söyleyerek, bu durumun ülke ekonomisine büyük darbe vurduğunu belirtti.

Olası bir depreme hazırlık için maaşlardan kesintiye giden hükümetin sınır kapılarından gelecek milyonlarca Euro’luk parayı elinin tersi ile geri çevirdiğini savunan vatandaşlar, “Hükümet bir tarafta kaynak yaratmak için maaşlardan kesintiye gidiyor, diğer taraftan ise sınır kapılarındaki görevli memur sayısını artırmayarak ‘Altın yumurtlayan tavuğu’ kesiyor” dedi.