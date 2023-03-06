Alo 185 hizmette

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’nın afetlere karşı daha dirençli, güvenli ve hazır olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

LTB’den yapılan açıklamada, LTB’nin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odası (KTMMOB) ile

mevcut binaların depreme karşı sağlamlık ve dayanıklılık denetimlerin yapılması için başlattığı çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Bina kontrollerinde ilk adım olarak gözle muayene yapıldığını ve izlenmesi gereken prosedürün ev bina sahiplerine anlatıldığı kaydedildi. Denetimler için 185 numaralı hat tahsis edilmişti.

Yeni yapıların her aşamasının kontrol edilmesi ve kontrollerin ortak kurulacak portal tarafından takip edilebilmesi için teknik çalışmaların başlatıldığı ifade edilen açıklamada, “Böylece çift denetimli sistemde yeni yapılacak inşaatlar hem belediye hem de ilgili odalar tarafından kontrol edilmiş olacak” denildi.

LTB açıklamasında, 6-10 Mart tarihlerinde kardeş şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapı denetimlerindeki teknik çalışmalarına katılacak LTB ekibinde, İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan da temsilciler yer alacağı ifade edildi.

Şehre gelen binden fazla depremzedeye temel ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Yenişehir’de bulunan Dayanışma Merkezi’nde (eski belediye binası), gıda, kıyafet ve hijyen malzeme yardımlarının da devem ettiği kaydedildi.