İlk uçuş 16 Nisan’da

Suna ERDEN

Kıbrıslı iş insanları ile Türkiye’de faaliyet gösteren Freebird Havayolları firmasının iş birliğinde kurulan Kıbrıs Hava Yolları (Fly KHY) 16 Nisan’da ilk uçuşunu yapacak. Yeni hava yollarının lansmanı ise 13 Mart’ta gerçekleştirilecek. İlk etapta haftada 75 uçuş yapılması planlanırken, Diyalog’a konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKC halkından yeni hava yoluna sahip çıkmasını istedi.

Bakan Arıklı, yeni hava yoluyla ilgili kurulum çalışmalarının aylar önce başladığını, ancak Türkiye’deki Sivil Havacılık’tan izinlerin geç alındığını ve işlemlerin uzun uğraşlardan sonra tamamlandığını belirtti.

Bakan Arıklı, yeni hava yoluyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Turizm operatörlerinden oluşan Kıbrıslı Türk iş insanları ile Türkiye’de faaliyet gösteren Freebird Havayolları ortaklığında FLY KHY şirketi kuruldu. Tanıtımı 13 Mart’ta yapıldıktan sonra 16 Nisan’da ilk uçuş gerçekleştirilecek. Şirketin 9 uçağı var. İlk etapta haftada 75 uçuş yapılacak ancak talebe göre sefer sayısı artacak. İstanbul, İzmir ve Ankara’dan KKTC’ye sefer yapılacak.

Şu anda ülkemize uçuş yapan firma sayısı ikidir. Bu nedenle bilet fiyatları yüksektir. Yeni hava yolunun devreye girmesiyle rekabet artacak ve bu da bilet fiyatlarına yansıyacak.

Ayrıca Maliye Bakanlığı da yakıt ve yurt dışına çıkış vergilerinden indirime gidecek. Bakanlığın bu yönde başlattığı çalışma da tamamlanırsa o zaman bilet fiyatları şimdiki gibi astronomik olmayacak.”

Kiralama uygulaması daha yararlı

FLY KHY şirketinin uçakları kiraladığını belirten Bakan Arıklı, “Günümüzde artık firmalar uçak satın almıyor, kiralıyor. Kiralama uygulaması daha yararlı oluyor” dedi.

Bakan Arıklı, Mayıs ayında ise Türkiye’de faaliyet gösteren bir başka firmanın KKTC’ye seferlere başlayacağını belirterek, “Ülkeye uçuş yapan firma sayısı çoğaldıkça bilet fiyatları düşecektir” dedi. Bakan Arıklı, Mayıs’ta seferlere başlayacak firmanın Rusya-Ercan-Antalya üçgeninde ülkeye turist taşıyacağını ifade etti.

Bakan Arıklı, “Milli hava yolu firması kurulacak mı?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Milli hava yolu kurma girişimlerimizin ülkedeki bazı kesimler tarafından engellendi. Bu yöndeki çalışma rafa kaldırıldı. Zaten ülkeye uçacak firma sayısı artacağı için uzun bir süre de gündeme gelmeyecek.”

Herkes sahip çıkmalı

Bakan Arıklı, 16 Nisan’da ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan yeni havayoluna sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

“Acenteler yüksek bilet fiyatlarından dolayı ülkeye turist getiremediklerini söylüyordu. İş insanlarımız risk alıp bu hava yolunu ortaklık yoluyla kurdu. Herkes sahip çıkmalıdır.

Bundan böyle bilet fiyatları keyfi belirlenmeyecek, tabi devlet de üzerine düşeni yapacak.

Öğrenci, asker ve polislerin uygun bir fiyata gelmesini sağlamak zorundayız.”