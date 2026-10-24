Benzer davaları var

Hüseyin ÇİÇEK

Türkmenköy İlkokulu yakınlarında 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan S.M. ve B.M. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkeme, benzer davaları bulunan B.M.’nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, S.M.’nin ise teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy’de, ilkokul çevresinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili tutuklanan S.M. ve B.M., soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 16 Ekim’de Türkmenköy İlkokulu civarında uyuşturucu alışverişi yapılacağına ilişkin bilgi aldıklarını ve belirtilen bölgeye gittiklerini söyledi.

Polis, okul duvarının arka kısmında, bir taşın altında poşet içerisinde 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını ve bölgede pusu görevine başladıklarını belirtti.

Biri kaçarken yakalandı, diğeri polise teslim oldu

Polis, S.M. ve B.M.’nin araçla bölgeye geldiklerini, S.M.’nin uyuşturucu maddeyi aldığı sırada suçüstü tespit edildiğini kaydetti. Polisleri fark eden iki zanlının kaçmaya başladığını belirten Özdesoy, S.M.’nin yaklaşık 100 metre ileride yakalandığını, B.M.’nin ise araçla olay yerinden kaçtığını söyledi.

B.M.’nin 18 Ekim’de polise giderek teslim olduğunu aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye bildirdi.

Polis, S.M. için uygun teminat koşulları talep ederken benzer davaları bulunan B.M.’nin tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme; B.M.’nin 2 ayı aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

S.M.’nin ise 45 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 800 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verildi.