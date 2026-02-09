Bir damacana 20 TL

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi tarafından hayata geçirilen halka uygun fiyatlı damacana su dolum tesisi, düzenle-nen törenle hizmete açıldı. Yüksek kaliteli içme suyu halka uygun fiyatla sunulacak, damacana suyun satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Bölgede ikamet eden ve sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu tesis-ten ücretsiz olarak içme suyu temin edebilecek.

Tesisin açılışı, bölge halkının temiz ve kaliteli içme suyuna erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Açılış törenine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediyesi meclis üyeleri, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin halk için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, Çelebi’yi halkının çıkarlarını her koşulda savunan bir belediye başkanı olarak nitelendirdi.

Çalışmaya devam edeceğiz

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise konuşmasında, belediyecilik anlayışlarının merke-zinde her zaman halkın yer aldığını belirtti. İnsan odaklı projeler üretmeye devam ettiklerini kaydeden Çelebi, mevcut hükümet tarafından birçok kez engellenmeye çalışıldıklarını ifade ederek, halkın desteği olduğu sürece hiçbir engelin aşılamayacak kadar büyük olmadığını söy-ledi.