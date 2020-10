Bir de bize sorsunlar

Güney Kıbrıs’ta aylık maaşı 800 Euro ve altında olan 128 bin Kıbrıslı Rum’un yoksulluk sınırının altında yaşadığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs’ta ise nüfusun önemli bir kısmı aylık asgari ücret karşılığı yaklaşık 347 Euro alıyor.

Simerini gazetesi “17 Ekim Dünya Yoksulluğu Ortadan Kaldırma Günü” vesilesiyle Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan 2019 yılı Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma konulu bilgi grafiğine dayanarak, yıllık geliri yoksulluk riski sınırı sayılan 9 bin 729 Euro’nun altında olan kişi sayısının 128 bin (nüfusun yüzde 14,7’si) olduğunu yazdı.

Habere göre, cinsiyet açısından değerlendirildiğinde yoksulluk sınırı altındaki erkekler nüfusun yüzde 13,9’u ile kadınlar ise yüzde 15,5’ine denk geliyor. 65 yaş ve üzeri kesimin yüzde 24,6’sı, 0-17 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 11,9’u ile 17-64 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 18’i yoksulluk sınırı altında.

Gazete 2020 yılı içerisinde Rum ekonomisinin aldığı darbeler nedeniyle yoksulluk sınırı altındaki kişi sayısını artırdığına kesin gözüyle bakıldığını da haberine ekledi.

Halka göre devlet de yoksul

Bu arada her 10 Rum’dan 6’sının, Güney Kıbrıs’taki devletin “yolsuzluk devleti” olduğunu düşündüğü bildirildi.

“Retailzoom” şirketinin Politis gazetesi hesabına, 20-22 Ekim tarihlerinde 2 bin 213 kişinin katılımıyla internet üzerinden gerçekleştirdiği ankete göre, her 12 kişiden sadece biri, Güney Kıbrıs’taki devletin “hukuk devleti” olduğuna inanırken, her 3 kişiden biri de, devletin kurumsal ciddiyetle çalıştığına inanmadığını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 76’sı, altın pasaportlar konusundaki skandalda en büyük sorumluluğun Rum Meclis eski Başkanı Dimitris Şilluris’e, yüzde 17’si de AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’e ait olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu bağlamda katılımcıların yüzde 92’si, Şilluris ile Ciovanis dışında başka siyasetçilerin de bu işin arkasında olduğuna inandığını beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 63’ü, El Cezire’nin videosunu izlediklerinde “iğrendiklerini”, yüzde 29’u da “utanç duyduklarını” belirtirken, yüzde 70’i de, Rum Bakanlar Kurulu’nun yatırım karşılığı vatandaşlık verilen programın iptal edilmesi kararıyla hemfikir olduğunu kaydetti.

Katılımcılar, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi ve Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili görüş de belirttiler.

Ankete katılan her 10 kişiden 8’i (yüzde 75), Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Kıbrıs sorununa olumsuz etki yapacağı görüşünü belirtirken; yüzde 60’ı federal çözümden yana olduğunu, yüzde 19’u iki devletli, yüzde 11’i Konfederal çözümü tercih ettiğini, yüzde 10’u da “kurtuluş savaşı” istediğini beyan etti.

Katılımcıların yüzde 73’ü de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i yeniden Başkan olarak görmek istemediklerini ve 2023’te bir kez daha aday olmasına karşı çıktıklarını ifade etti.