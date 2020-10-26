Mehmet Ali Yıldız’ı sırtından bıçakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam bir kafede oturan Mehmet Ali Yıldız’ı sırtından bıçaklayan 15 yaşındaki A.Ö (E) tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlı tutuklanırken, olayın çıkış nedeni de belli oldu.

Çocuk yaşta denilecek zanlının ifadesinde Yıldız’ı kafede eski kız arkadaşıyla otururken gördüğünü, bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Bu arada Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Göğüs Servisi'nde müşahede altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay nasıl olmuştu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; önceki akşam saat 20.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede çıkan tartışmada 15 yaşındaki zanlı Mehmet Ali Yıldız’ı sırt kısmından bıçakladı. Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, çekilen tomografi sonucunda, akciğerlerinde de tahribat olması nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yıldız'ı yaralayıp koşarak kaçan zanlı polisin başlattığı soruşturma sonucu tespit edildi. 15 yaşındaki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.