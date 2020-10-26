7 yıl önce ayrıldığı eşini dövdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla’da yaşanan darp olayı bu kadarı da pes dedirtti. Yusuf İmsaler isimli şahıs

7 yıl önce ayrıldığı eşinin evine gidip, evli oldukları dönemde aldattığı iddiası ile olay çıkardı. Eski eşini balkonda yakalayıp darp eden zanlı, şikâyet üzerine tutuklanarak nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 24 Ekim 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Tuzla köyünde, 7 yıl önce ayrıldığı eşinin ikametgâhının balkonunda, iki kolundan tutup sıkarak darp ettiğini söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, kendisine okunan yazılı dava tebliğine karşılık ‘kabul etmiyorum’ cevabını verdiğini belirtti.

Polis, zanlının eski eşinin kaldığı ikametgâha girdiğine dair tanık ifadeleri olduğunu kaydetti.

Polis memuru Yıldız, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Tutku Cantaş, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Kıyafetleri ateşe vermişti

Yusuf İmsaler, 2020 yılı Eylül ayında telefondan ulaşamadığı ve görüşemediği gerekçesi ile eski eşine ait eve kapalı ancak kilitsiz olan pencereden girip dolaptan 15 adet kot pantolon, 2 adet deri ceket,

1 adet pardösü ve çok sayıda tişört almıştı. Zanlı daha sonra mutfaktan tencereyi de alarak ortak kıyafetleri bahçede ateşe vermişti.