Çete lideri

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan ‘Rus’ olarak bilinen bir şahsın yönlendirmesiyle ülkeye sokulan uyuşturucu maddeleri farklı noktalara bırakarak dağıtımını yapan A.B. ve M.Z.H. ile onlardan madde satın alan E.K. ve R.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan A.B. ve M.Z.H.’nin 70 bin TL karşılığında Gönyeli’de 5 ayrı noktaya uyuşturucu bıraktıkları açıklandı.

Duruşmada olgular, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, 15 Ekim 2025 tarihinde Narkotik Şube’ye ulaşan bir ihbar üzerine, Gönyeli’de Temiz Sokak üzerinde bir şahsın motosikletle bir ağacın altına bir şey gömdüğünün öğrenildiğini belirtti. Polis, ihbar doğrultusunda plakası verilen motosikletin takibe alındığını, Lefkoşa’da tespit edilen motosiklet sürücüsü A.B. ile yolcu konumundaki M.Z.H.’nin tutuklandığını aktardı. Polis memuru, zanlıların sorgularında Güney Kıbrıs’tan geldiğini bildikleri uyuşturucu maddeyi “Rus” olarak bildikleri bir şahsın yönlendirmesiyle Kermiya bölgesinden aldıklarını ve Gönyeli’de beş ayrı konuma bıraktıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlıların gösterimi üzerine Gönyeli Aşıklar Tepesi’nde gömülü altı ayrı naylon pakette toplam 250 gram hintkeneviri, Baraj bölgesinde yol kenarına gömülü 10 gram kokain, aynı bölgede duvar dibinde 30 gram hintkeneviri ve boş arazide 10 gram kokain türü madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Çeşitli konumlara bıraktılar

Polis, beşinci konum olarak belirlenen Temiz Sokak’taki ağacın dibine gömülü 120 gram hintkenevirini almaya gelen E.K. ve R.M.’nin de suçüstü yakalanarak tutuklandığını bildirdi. Polis memuru, E.K. ve R.M.’nin ifadelerinde uyuşturucuyu içmek için aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada, A.B. ile M.Z.H.’nin Kermiya bölgesinden aldıkları uyuşturucu miktarının 600 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain olduğunun belirlendiğini kaydetti. Zanlıların, bu maddeleri farklı noktalara dağıtma karşılığında 70 bin TL alacaklarını beyan ettiklerini de ifade eden polis, E.K. hariç diğer zanlıların cep telefonlarının şifrelerini polise verdiklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve uyuşturucuların bırakıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının inceleneceğini belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

