30 araç trafikten men edildi

Polis ekipleri önceki gece ülke genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 2 bin 351 araç sürücüsü denetlenirken, çeşitli trafik suçlarından 365 sürücüye yasal işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında kurallara uymayan 30 araç ise trafikten men edildi.

Trafik denetimleri sırasında rapor edilen suçlar detaylı olarak belirlendi.

Polis açıklamasına göre; 115 sürücü yasal hız sınırını aşarak araç kullandı, 88 sürücü trafik ışıklarına uymadı, 18 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı. Seyrüsefer ruhsatı olmayan 15 araç trafikten men edilirken, 4 araç sigortasız, 2 araç muayenesiz şekilde kullanıldı. Sürüş esnasında cep telefonu kullanan 3 sürücü ve emniyet kemeri takmayan bir sürücü de rapor edildi. Diğer trafik suçlarından ise toplam 119 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin halkın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazaları-nın önüne geçmek ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız limitlerine uymaları, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmala-rı ve trafik ışıklarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

