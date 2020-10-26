Yanlışlıkla kendini ayağını vurdu

Büyük Av’ın ilk gününde Serkan Poyrazlı (44) isimli avcı yanlışlıkla kendini vurdu, biri ruhsatsız, 2 kişi de yasa dışı avlandığı için hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 17.00 sıralarında, Çınarlı’da 20 nolu ava açık bölgede avlanan Serkan Poyrazlı tüfeğinin ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.

Serkan Poyrazlı’nın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İki kişi kaçak avlandı

Öte yandan Taşpınar – Doğancı arasındaki 55 nolu ava açık bölgede geçerli av ruhsatı olmaksızın avlandığı, iki kişinin ise Serdarlı barajının 500 metre uzağında avlanması gerekirken baraj yakınlarında kanunsuz avlandıkları tespit edildi. Üç avcı hakkında yasal işleme gidildi.