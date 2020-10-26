Yanlışlıkla kendini ayağını vurdu

Büyük Av’ın ilk gününde Serkan Poyrazlı yanlışlıkla kendini ayağından vurdu

Yanlışlıkla kendini ayağını vurdu

Büyük Av’ın ilk gününde Serkan Poyrazlı (44) isimli avcı yanlışlıkla kendini vurdu, biri ruhsatsız, 2 kişi de yasa dışı avlandığı için hakkında yasal işlem yapıldı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 17.00 sıralarında, Çınarlı’da 20 nolu ava açık bölgede avlanan Serkan Poyrazlı tüfeğinin ateş alması sonucu sol ayağından yaralandı.
Serkan Poyrazlı’nın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İki kişi kaçak avlandı
Öte yandan Taşpınar – Doğancı arasındaki 55 nolu ava açık bölgede geçerli av ruhsatı olmaksızın avlandığı, iki kişinin ise Serdarlı barajının 500 metre uzağında avlanması gerekirken baraj yakınlarında kanunsuz avlandıkları tespit edildi. Üç avcı hakkında yasal işleme gidildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlk fırsat 1978’de kaçırıldı
İlk fırsat 1978’de kaçırıldı
  1. GÜNEY

banner464

banner459

banner455

banner460