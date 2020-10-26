Bir tarih ağlıyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi bölgelerinden olan ve kültürel miras değeri taşıyan Surlariçi’nde birçok ev, boş ve harap halde.

Pencereleri, panjurları çürümüş, balkonları yarım yamalak, duvarları yıkılmak üzere olan yapılar, çirkin bir görüntüye sebep olurken bölgeden geçen vatandaşlar için ciddi tehlike oluşturuyor.

Surlariçi bölgesinde derin çatlaklarla dolu olan tarihi binaların yanındaki evlerde ikamet edenler ve bu binalara yakın yerlere park edilen arabalar tehlike altında.

Birer kültürel miras olan binaların bakımından, tamirinden ve restorasyonundan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sorumlu olmasına karşın, bu konuda bir adım atılmıyor.

Önlemler yetersiz

Ayrıca harabeye dönmüş tarihi yapıların içleri duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü. Bu harabe yapıların birçoğu da suç işleyenlere ev sahipliği yapıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından birçok evin girişleri demir korkuluklarla kapatılsa da bu önlemlerin yetersiz olduğu ve daha iyi bir çözüm üretilmesi bekleniyor.

Bölge halkı ilgi istiyor

Surlariçi’nde yaşayan bazı vatandaşlar, tehlike saçan ve görüntü kirliliğine neden olan tarihi binaların onarılmasını istiyor.

Vatandaşlar, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan atıl durumdaki yapıların tadil edilmesi ile hem tehlikenin ortadan kalkacağını hem de turizme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.