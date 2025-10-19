Benzeri görülmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki İbrahim Aşık, araç içerisinde boğazı kesilerek yol kenarına atıldı. Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aşık ambu-lansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve acil olarak ameliyata alındı. Olayla ilgili baba-oğul iki kişi Ercan Havalimanı yolunda yakalandı. Olayın alaca-verecek meselesinden do-layı çıktığı iddia edildi.

Polisten edinilen bilgiye göre, saldırı 18 Ekim 2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağu-sa-İskele Yolunun Eyva Çemberi yakınlarında gerçekleşti. İbrahim Aşık, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı iki erkek şahıs tarafından, boynunun sağ kısmından kesici bir aletle yara-landı. Yaralanan Aşık, hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. Olayın ardın-dan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, böl-geye intikal ederek detaylı incelemelere başladı. Polis, titiz çalışmanın ardından saldırganların kimliğini kısa sürede tespit etti.

Zanlılar sorguya alındı

Zanlılar O.K. ve M.K., Ercan Havalimanı yolunda kıskıvrak yakalandı. Yapılan araştırmalarda zanlıların Tuzla’da faaliyet gösteren bir marketin sahibi oldukları, olayın ise alacak-verecek me-selesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Zanlılar sorguya alınırken, polis soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili olarak çevredeki güven-lik kameraları ve tanık ifadeleri incelenmeye devam ediyor. Zanlıların bugün sabah saatlerinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.





Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025, 02:14