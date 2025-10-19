Sürücü yaralandı

Ercan-İskele ana yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, dikkatsizce araç kullanan sürücü yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Fikret Yiğen ve araçta yolcu olarak bulunan Özge Yiğen yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, Fikret Yiğen (E-37) yönetimindeki GS 696 plakalı araç, batı istikametine doğru seyir halindeyken, önünde aynı istikamette ilerleyen ve sağa dönüş yapmakta olan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden Yiğen’in aracı yol dışına çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve yolcuyu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Özge Yiğen, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, durumu daha ciddi olan Fikret Yiğen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği Ercan-İskele ana yolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

