Batı’da en yaygın ve en çok bilinen masaj türü olan İsveç masajı, Batı kültürün de ‘Masajın Babası’ olarak kabul edilen eskrim öğretmeni Per Henrik Ling tarafından icat edildi. Gençliğinde romatizma ve akciğer hastalığı gibi fiziksel problemlerden etkilenmiş ve kolunda gut gelişmişti. Ling’in yetenek ve becerisi vardı ve eskrim değerli bir zindelik olmasına rağmen, tek başına vücudunu iyileştirmediğini fark etti. Bunun üzerine vücudunu okşayarak, bastırarak ve yoğun bir dizi pasif hareketler yapmaya başladı. Sonunda, sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu fark etti. Ling 19’uncu yüzyılın başında ‘medikal jimnastik’ sistemi üzerine bu masajı inşa etti.

Spor ve derin doku masajı gibi batılı masaj türlerinin anası sayılan İsveç masajı, kaslara yoğun bir baskı uygulanarak germe ve vuruş teknikleri içerir. Yağlı uygulanan bu masajda hareketlerle sinir sistemi ve cilt uyarılır. Bu sayede kan dolaşımı artar, kas gerginliği hafifletilerek kasların esnekliğinin artırılması hedeflenir. Terapist, vücudunuza parmakları, elleri, ön kolu ve dirsekleri ile baskı uygular. Yoğunlukla ana kas gruplarının üzerine çalışılırken, lenf sistemini uyararak toksinlerin vücuttan atılmasını da hızlandırır. Derin doku masajı ve İsveç masajı arasında benzerlikler olmasına rağmen, birbirlerinden farklıdırlar. İsveç masajı, derin doku masajından daha naziktir.

Günlük hayatta, sürekli masa başında çalışmaktan dolayı oluşan sırt ve bel ağrılarında veya normal egzersizler sonucu kasların gerilmesinden meydana gelen ağrılarda, sıkı kasları gevşetir. Bu masaj, batı anatomi ve fizyoloji uygulamalarına dayandığından lisanslı terapistlerin uygulama yapması en doğru olandır. Kendi başına stres giderici olan İsveç masajı, sert masaj sevmeyen kişiler tarafından tercih edilmemelidir. Kasları rahatlatmasına ve stresi azaltmaya yardımcı olmasına rağmen size spritüal bir farkındalık sunmaz, yumuşak dokunuşlar içermez. İsveç masajı esnasında konsantre olma kabiliyetiniz artar, kas ağrılarınızın olduğu yerlere odaklanırsınız ve kaslardaki gevşemeyi hissettikçe, masajdan aldığınız haz artar. Kas krampları ve spazm olan bölgeye odaklı bir İsveç masajı bu şikâyetleri ortadan kaldırır, aynı zamanda siyatik ağrılarına iyi gelir.

Terapist masaja çoğunlukla sırttan başlar. Sırt bölgesinde İsveç masajının beş farklı tekniği uygulandıktan sonra bacakların arka bölümleri üzerinde çalışmaya başlar. Yüksek tansiyon veya kalp problemi olan hastalara İsveç masajı tavsiye edilmez. Tüm bunların dışında, fiziksel olarak yorgun geçirdiğiniz bir günün sonunda İsveç masajı kendinize verebileceğiniz muhteşem bir hediyedir. Masajın derecesini, orta veya yüksek olarak terapistiniz ile konuşarak belirleyebilirsiniz. Eğer belli bir yerinizde ki ağrı için masaj yaptırıyorsanız, seans başlamadan önce bu ayrıntıyı spa resepsiyonla veya terapistinizle paylaşmanızı tavsiye ederim. Bu sayede İsveç masajından alacağınız fayda sizi tamamıyla tatmin edecektir.