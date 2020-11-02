Bir gün sonra yine yakalandı

Suna ERDEN

Akdoğan’a bağlı İncirli köyünde uyuşturucu, gümrüksüz mal getirme ve insan kaçakçılığı suçlarının sıklıkla işlendiği yerde sınırı ihlal ederken yakalanan üç kişiden biri olan Salih Yorgancı teminatla serbest kaldıktan bir gün sonra uyuşturucu suçundan tutuklandı. Sınır ihlalinden başka suç işlemediği gerekçesiyle geçen cuma serbest kalmasının ardından dün yeniden tutuklanan Yorgancı ile suçla bağlantılı gözaltına alınan Fikret Göl dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 31 Ekim 2020 tarihinde Salih Yorgancı’nın kullandığı TFK 494 plakalı TIR’ı Güvercinlik köyü içerisinde tespit ettiklerini söyledi.

Polis, TIR’ın ekipleri fark edince uzaklaşmaya çalıştığını, bu esnada ön sol yolcu koltuğunda bulunan erkek bir şahsın camdan dışarı bir şeyler döktüğünü ve poşetler attığının görüldüğünü ifade etti.

Polis, aracın köy içerisinde durdurulduğunu, yapılan aramada 4 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Salih Yorgancı ile araçta yolcu olarak bulunan Fikret Göl’ün gözaltına alındığını kaydeden polis, araçtan atıldığı tespit edilen 3 adet naylon parçasının da bulunarak emare alındığını ifade etti.

Zanlı Yorgancı’nın uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğuna dair sözlü beyanda bulunduğunu belirten polis, Fikret Göl’ün suçlamaları reddettiğini açıkladı.

Polis memuru, bulunan uyuşturucunun analize, poşetin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 11:58