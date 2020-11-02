Henüz 25 yaşındaydı

Onur ULAĞ

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Melisa Yıldırım yaşamını yitirdi. Kaza, Yıldırım’ın yolcu olarak bulunduğu aracın başka bir araçla yüz yüze çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada yaşamını yitiren Yıldırım’ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) yüksek lisans eğitimi gören Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği kazada 4 kişi de yaralandı.

İki araç çarpıştı

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayolun ters istikametine DT 177 plakalı aracıyla çıkış yapan Hasan Serkan Gün (E-26), o esnada yönetimindeki HP 769 plakalı aracıyla Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olan Tolga Abdullahoğlu’nun kullandığı araçla çarpıştı. Saat 04.30’da meydana gelen kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım (K-25) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Her iki araç sürücüsü ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şahsin Abdullahoğlu (E-43) ile Özgün Abdullahoğlu (E-21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmenlik yapıyordu

Kazazedelerin yapılan tedavilerin ardından müşahede altına alındığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Melisa Yıldırım’ın özel bir kurumda Özel Eğitim öğretmenliği yaptığı ve aynı zamanda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)’nde yüksek lisans eğitimi gördüğü kaydedildi.