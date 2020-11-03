Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerince Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”nin sahipleri belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ’nün onursal başkanlığında,

M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa Kayra, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyelerinin yaptığı değerlendirme toplantısında, “2020 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri’ni kazananlar şu şekilde belirlendi:

“Utku Karsu (Kıbrıs Türk karikatür sanatına katkıları nedeni ile), Mahmut İslamoğlu (mizahi şiir – taşlama ve Kıbrıs mizah kültürü üzerine yaptığı çalışmalar nedeni ile); Cemal Tunceri (Kıbrıs Türk karikatür sanatına katkıları nedeni ile); Biler Demircioğlu (mizahi tiyatro ve mizahi oyun –parodi dallarında yaptığı çalışmalar nedeni ile); Alberto Morales Ajubel (Küba, İspanya ve dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile); Semih Poroy (Türk ve dünya karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile).”

2020 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri, daha sonra bildirilecek bir tarihte sahiplerine verilecek.