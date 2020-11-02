Tüm dünya endişeli

Dünya çapında 46 milyondan fazla insana bulaşan Coronavirüsü salgınında vaka ve ölüm sayısının hızla artması yetkilileri endişelendirdi. İspanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'nın ardından Portekiz'de de yeni yasaklar getirildi.

Avrupa’da İspanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya’dan sonra Portekiz de hızla yükselen vaka artışı karşısında yeni tedbirler aldı. Portekiz halkın yüzde 70’ini kapsayacak şekilde karantina uygulamaya başladı. Alınan kararla birlikte Portekiz’de halk, iş ve okul dışında evinde karantinada kalacak.

Portekiz´in aldığı yeni tedbirler, ülkedeki 308 belediyeden 121’i için geçerli olurken, başkent Lizbon ve büyük şehirlerden Porto´nun da tedbirlerin uygulanacağı kentler arasında olduğu ifade edildi. Tedbirler kapsamında dükkan ve mağazalar akşam 22.00´de kapanacak.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, “Hiçbir şey yapılmazsa, enfeksiyonlardaki artış, kaçınılmaz olarak bizi sağlık sistemimizde başarısızlık durumuna götürür” dedi. Alınan önlemler vaka sayılarına göre iki hafta sonra gözden geçirilecek.

Rusya rekor kırdı

Coronavirüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Rusya’da dün açıklanan sayılar yetkilileri korkuttu. Yapılan açıklamada ülke genelinde 18.665 insanda Coronavirüsü vakası tespit edildiği belirtildi.

Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova ve çevresinde görüldüğünü aktaran yetkililer, “Vakaların 5.261’i Moskova’da tespit edildi” ifadesini kullandı.

Son 24 saat içerisinde 245 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken ülke genelinde Coronavirüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 28.235’e çıkarken ülke genelinde Coronavirüsü salgınına yakalananların sayısı da 1.636.781’e fırladı.

Almanya’da 14 bin günlük vaka

Coronavirüsü salgınına karşı sıkı önlemler alarak ilk dalgadan en az hasarla ayrılmayı başaran Almanya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Almanya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalık ile ilgili verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saat içerisinde 14.177 insanda Coronavirüsü tespit edildiği açıklanırken, toplam vaka sayısı da 532.930’a çıktı.

Almanya’da son 24 saat içerisinde 29 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği de belirtildi. Almanya’da Coronavirüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 10.481 olarak kayıtlara geçti.

Bir günde 464 insan öldü

Coronavirüsü salgınının en çok can aldığı ülkelerin başında gelen Meksika’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Meksika Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 6.151 insanda Coronavirüsü tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer 464 insanın Coronavirüsü sebebiyle yaşamını yitirdiğini de duyurdu. Güncel açıklamalarla birlikte ülkede Coronavirüsü vaka sayısı 924.962’ye çıkarken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 91.753 olarak kayıtlara geçti. Meksikalı yetkililer vaka sayısının açıklanan sayıdan çok daha yüksek olabileceğini duyurdu.

İran’da en çok ölü sayısına ulaşıldı

Coronavirüsü salgınının Orta Doğu’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran’da da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 434 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lari, bu sayının en yüksek seviye olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

İran’da Coronavirüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 35.298’e çıktı. Lari, ülkede son 24 saat içerisinde 7719 insanda da virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkede vaka sayısı 620.491’e çıktı.