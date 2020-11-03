Bunun adı insafsızlık 

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, havaların soğumaya başladığı ve ısınmak için tüp gaz ihtiyacının artacağı bu dönemde tüp gaza yüzde otuzun üzerinde zam yapılmasının insafsızlık olduğunu savundu.

Bengihan, hükümet boşluğunu fırsat bilerek tüp gaz fiyatlarına astronomik oranda zam yapan kurumların adeta ateşe benzin dökerek zaten sosyal patlama noktasına gelen halkın tahammül sınırlarını zorladığını ileri sürdü.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada tüp gaz zammını eleştirerek, Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok işyerinin kapanması ile binlerce çalışanın işini kaybettiğini, bunun yanında Türk Lirası’nın son bir yıl içerisinde büyük oranda değer kaybetmesi ile çalışanlar, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünün eridiğini vurguladı.