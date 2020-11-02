Ailesi perişan oldu

Onur ULAĞ

Paşaköy- Turunçlu anayolu üzerinde sabaha karşı meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuzhan Çilo hayata veda etti. Kaza, Çilo’nun yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip, Sait Uzun’un kullandığı (E-30) traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarpması sonucu gerçekleşti. Çilo olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza mahalline gelen annesinin feryatları yürek dağladı. Acılı anne “Oğlum kalk feryadı” diyerek gözyaşı döktü.

Bu arada kazanın ardından traktör sürücüsü Sait Uzun tutuklandı. Uzun’un bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Polisten verilen bilgiye göre; dün sabah saat 05.45 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti; yönetimindeki NH 830 plakalı aracıyla Turunçlu köyü istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyir halinde olan Oğuzhan Çilo Paşaköy yakınlarında bulunan askeri birlik önlerine geldiği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada Sait Uzun yönetimindeki karşı istikametten gelen traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarptı. Kaza sonucu Oğuzhan Çilo olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta yolcu olarak bulunan kardeşi Batuhan Çilo (E-19), olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tetkiklerin ardından müşahede altına alındı. Kazanın ardından traktör sürücüsü Sait Uzun tutuklandı.

Annesinin feryatları yürek dağladı

Kazanın duyulmasının ardından Çilo’nun ailesi ve yakınları olay yerine akın etti. Çilo’nun annesinin feryatları yürek dağlarken, “Ne olur kalk oğlum” diyerek gözyaşı döktü. Kurudere köyünde yaşayan ve lastik tamircisi olduğu öğrenilen Çilo’nun bugün Paşaköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.