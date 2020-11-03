Acı ve sevinç bir arada

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi, yaralıların sayısı ise 994'e ulaştı. Depremin ardından 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmaların tamamlandığı, kalan 5 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Son dakika haberine göre, 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil ve 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan kurtarıldı...

AFAD'danAFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 147 vatandaşın ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 5 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda enkazdan 20 yaşındaki Seda Dinçer'in cansız bedeni çıkartıldı. Seda Dinç'in enkazdan çıkarılan son kişi olduğu bildirildi.

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Depremin ardından Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 sokakta yıkılan Emrah Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri genç bir kızdan ses aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu İnci Şirin, kurtarıldı. İnci Şirin'in depremden 58 saat sağ olarak çıkarılması büyük mutluluk yaşatırken, hala enkazda bulunanlar için de umutları yeşertti. İdil Şirin, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emrah Apartmanı'nda acı bilanço

İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Emrah apartmanında yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılması ile sonlandırıldı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı İlçesi’ndeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan bir kişinin cansız bedeni ile Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı.

Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Depremzedeler gece soğuğunda

İzmir’deki deprem sonrası evlerine giremeyip çadırlarda kalan vatandaşlar, gece saatlerinde 10 derecenin altına düşen hava sıcaklığına karşı çadırlarının önünde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Deprem korkusunun yanında soğuktan dolay hasta olup koronavirüs kaygısını yaşamak istemeyen vatandaşlar, hayatlarının normale dönmesini bekliyor.

Hasarlı apartmanlarda yaşayanlar, tedirginlik yaşadığı için evlerine giremeyen vatandaşlar için kentin belirlenen alanlarına çadır kentler kuruldu. Vatandaşlara bölgedeki AFAD, Kızılay, belediyeler başta olmak üzere çeşitli STK’lar, gıda, yatak, battaniye, giyim ve sıcak içecek ikramlarını sürdürüyor.

