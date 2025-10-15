Birlik mesajı verildi

Demokrat Parti (DP), Girne’de düzenlediği dayanışma toplantısıyla partilileri bir araya getirdi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Serhat Akpınar ve çok sayıda Demokrat Partili katıldı.

Parti gençlerinin yoğunlukta olduğu toplantı coşkulu bir atmosferde gerçekleşirken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Genel Başkan Fikri Ataoğlu ve Genel Sekreter Serhat Akpınar ise partililere hitabında, Demokrat Parti’nin ülke siyasetine yön veren güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirterek, “Demokrat Parti her koşulda demokrasiden, halktan ve devletin bekasından yana durmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte sahada daha güçlü bir Demokrat Parti olacağına dikkat çekerek, “Birlik içinde olduğumuz sürece, ülkemizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Demokrat Partililer, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’a destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Demokrat Parti, Girne Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen “Atak Diplomasisi” mitinginde Tatar’a olan desteklerini güçlü bir şekilde gösterdi.

