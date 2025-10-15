Ayakta oylandı

Hükümet ortakları UBP, DP ve YDP milletvekillerinin imzalarıyla Meclis’e sunulan ‘İki devletli çözüm’ önerisi dün olağanüstü toplanan genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi. Başbakan Ünal Üstel’in çağrısı nedeniyle öneriye ‘evet’ diyen milletvekilleri ayakta oy verdi. Başbakan Ünal Üstel karar sonrasında yaptığı açıklamada “Devlete, egemenliğe ve istikrara sahip çıkma kararlılığımızı tüm dünyaya duyurduk” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oylama öncesinde yaptığı konuşmada, seçime 5 gün kala iktidar ortaklarının sergilediği tavrı eleştirdi. Erhürman “Egemenlik hakları seçim için kullanılacak enstrüman değildir. Bana göre bu Meclis kararı değil hükümet kararıdır” dedi.

Meclis Öztürkler’in çağrısıyla toplandı

Meclis, Ziya Öztürkler’in çağrısıyla dün saat 13.00'te toplandı. Toplantıda "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” ele alındı. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Yasemin Öztürk, komitenin "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”yle ilgili 6 ve 8 Ekim tarihlerinde yaptığı toplantılarla ilgili bilgi verdi.

Önemli ve tarihi bir gün

Karar önerisi üzerine ilk sözü alan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’in önemli ve tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirtti. Federasyon görüşmelerinin bugünden sonra Meclis’ten ve tarihin sayfalarından silineceğini söyleyen Arıklı, 50 yılda her türlü tavizin verildiğini ancak yine de Kıbrıs sorunun çözülmediğini kaydetti. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Genel Kurulda söz aldı. Ataoğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için sürdürülen federasyon sürecinin sonuçsuz kaldığını kaydederek, iki devletli çözümle ilgili bir politika ortaya konduğunu anımsattı. Genel Kurulda söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, karar önerisinin yıllarca görüşülen federasyon müzakerelerinin tüketildiği ve mevcut Birleşmiş Milletler parametrelerinde ortak bir zemin olmadığı tespitiyle başladığını kaydetti. UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs sorunun 1974’te başlamadığını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının her zaman azınlık olarak görüldüğünü ifade etti.

Erhürman: Meclis’in değil hükümetin kararı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusu gibi önemli bir konudaki kararın Cumhuriyet Meclisi’ne seçime beş gün kala getirilmesini ve muhalefetle hiçbir istişare kurulmamasını eleştirdi. “Bana göre bu Meclis kararı değil hükümet kararıdır” diyen Erhürman, Meclis'in seçim maksadıyla kullanılabilecek bir enstrüman olmadığını vurgulayarak, toplantının üzücü bir toplantı olduğunu söyledi. Seçim sürecinde üç günde bir pankart değiştirildiğini, şimdi de “federasyon demek, azınlık demek” denildiğini söyleyen Erhürman, “Dört cumhurbaşkanı bunu mu görüştü? Söylediğinizin ne anlama geldiğini farkında mısınız?” dedi. Erhürman, “Bu memlekette insanları bölmek üzerinden politika, Türkiye kökenli insanların üzerinden manipülasyon yapmaktan vazgeçin.” dedi. Gezip gezip insanlara “Sizi gemilere doldurup gönderecekler" diyerek korku salmaya çalışıldığını, bunun kendisini en çok üzen konulardan biri olduğunu belirtti. Erhürman, kendi ailesinde, yakın arkadaşları arasında, partisinde de Türkiye kökenli insanlar olduğunu söyledi. Erhürman, “Biz bu ülkede kardeşlik rejimi için çalışmaya devam edeceğiz. Kimse de siyasi rant uğruna kardeşliğimizi bozamayacak.” dedi. Meclis’te üzücü bir toplantı gerçekleştirdiklerini, seçime 5 gün kala Kıbrıs sorunun ve Meclis’in enstrüman yapılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, bu kadar ciddiyetsiz bir karara “evet” demeyeceklerini söyledi.

Ertuğruloğlu: 60 yıl federasyon görüşmelerine katıldık

Genel kurulda daha sonra Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu söz aldı. Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi" konusunun, KKTC’nin varlığının milletvekillerince hazmedilip hazmedilmediği konusu olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı olarak görevinin bu devletin varlığını kalıcılığını ve kökleştirilmesini ön plana çıkarmak olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, popülist söylemlerle Kıbrıs konusunu ele almanın yanlış olduğunu vurguladı. Uluslararası camianın adada tek devlet olduğu yanlışında olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Türk tarafının iyi niyetle 60 yıl federasyon görüşmelerine katıldığını ancak bu görüşmelerin bu yanlıştan dolayı başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

29 oyla kabul edildi

Rapor ve karar önerisinin bütünü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından karar önerisinin görüşülmesine geçildi. Karar önerisinin ikinci görüşmesinde söz alan Başbakan Ünal Üstel, tarihe geçecek bir karar metninin gündemde olduğunu belirtti. Başbakanın konuşmasının ardından karar önerisinin üçüncü görüşmesine geçildi. Genel Kurulda oylanan karar önerisi, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun verdiği 29 oy ile kabul edildi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Üstel: “İki Devletli Çözüm” tescillendi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin ardından mesaj yayımladı. Üstel, mesajında, Meclis’teki milletvekilleriyle birlikte tarihi karara “onurla evet” dediklerini belirterek, kararın Kıbrıs Türk Halkı’nın egemen eşitliği, kendi kendini yönetme hakkı ve bağımsız devlet iradesi temelinde yürütülen siyasetin kurumsal mutabakata dönüştüğünün göstergesi olduğunu vurguladı. Başbakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinde yürütülen “İki Devletli Çözüm” vizyonunun Meclis iradesiyle tescil edilmesinin, KKTC’nin egemenliği ve istikrarına sahip çıkmanın açık bir ifadesi olduğunu ifade etti. Üstel, “Bu tarihi karar, federal hayallerin sona erdiğini ve egemen devlet gerçeğinin Kıbrıs Türk siyasetinde kökleştiğini ilan etmektedir” dedi. Üstel, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu karşısında Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi kaderini tayin etme ve devletini yaşatma iradesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, Meclis’in kararının Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tanınma çağrılarıyla tam uyum içinde olduğunu kaydetti.