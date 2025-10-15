‘Gökten emir geldi’

Uyuşturucu suçlarından daha önce hüküm giyen, Ş.Ş. önceki gece eline aldığı balta ve bıçakla Girne Polis Müdürlüğü’nü bastı.

Narkotik Şube’sine giden ve görevli polisleri hedef alan saldırgan, “Amiriniz gelmezse hepinizi keserim” diyerek tehdit etti; zanlının tasarrufunda bulunan bıçağı masaya beş kez sapladığı bildirildi. Olayın ardından zanlı makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Daha önce uyuşturucu suçundan tutuklanan zanlının ifadesinde emir aldığı için amirle konuşmaya gittiğini söylediği öğrenildi.



Olay, önceki gece saat 23.25 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre; Ş.Ş. polis müdürlüğü-ne balta ile girip narkotik şubesine yönelirken şube personelini sözlü olarak tehdit etti; ardından ya-nında bulundurduğu bıçağı masaya sapladı. Devreye giren polisler zanlıyı kontrol altına alarak tutukladı.



Zanlı, dün sabah ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi. Savcılık, soruşturmanın selameti ve delillerin toplanması amacıyla zanlının üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, 3 günlük süreyi onayladı.

Bir zamanlar başarılı bir futbolcuydu

Bir zamanlar başarılı bir futbolcu olan ancak uyuşturucu bağımlılığı yüzünden spor kariyeri biten zanlı, Girne’ye bağlı Karaağaç köyünde 2016 yılında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalan-mıştı. Sorgusunda iki kez toplam 40 gram uyuşturucu madde ithal ettiğini de kabul eden zanlı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 9 ay hapse mahkum edilmişti.