Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

Gürlek yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının görüşmecilik dışında da görevleri olduğunu, Bakanlar Kurulu’na başkanlık yaptığını ve kamunun birçok alanında öncülük yaparak etkili olabileceğini belirtti.

İki cumhurbaşkanını tecrübelerinden istifade etmek için ziyaret ettiğini dile getiren Gürlek, cumhur-başkanlarından bu süreçte destek istedi.

Bir cumhurbaşkanının tek başına, taraflar onaylasa dahi garantör ülkelerin olmadığı bir zeminde ilerle-yemeyeceğini kaydeden Gürlek, cumhurbaşkanlığının ülkenin iç meselelerine de değinmesi gerektiğini ifade etti.

Gürlek, gerek hükümet edenler gerekse muhalefetin işbirliği kurmalarında öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

