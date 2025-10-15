Traktörün altında kaldı

Güzelyurt’a bağlı Doğancı köyünde dün sabah 83 yaşındaki Rasıh Karadayı, evinin avlusunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Karadayı’nın hareket eden traktörünü durdurmak isterken dengesini kaybedip tekerin altında kaldığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Karadayı, evinin avlusunda park halinde bulunan CN 483 plakalı traktörün yola doğru kendi kendine hareket ettiğini fark etti. Traktörün akmasını durdurmak için önce aracın ön kısmına geçen Karadayı, traktörün hareketini engellemeye çalıştı. Ardından aracın yan tarafına geçen Karadayı, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada traktörün ön tekeri üzerinden geçti ve talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitir-di.

Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadayı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ar-dından Karadayı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Has-tanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025, 02:04